Sijarto poručio Tusku: Umesto da širite laži, dođite u Budimpeštu

Ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto poručio je poljskom premijeru Donaldu Tusku da ne širi lažne vesti i da poseti Budimpeštu. "Umesto što širite laži i lažne vesti, dodjite u Budimpeštu i podržite opoziciju...Prošli put se isplatilo... ", napisao je Peter Sijarto na društvenoj mreži Iks.

Ova objava usledila je nakon Tuskove objave na društvenim mrežama da "Orbanovi ljudi obaveštavaju Moskvu o svakom detalju o sastancima Saveta EU", kao i pisanje američkog lista Vašington posta da je Sijarto redovno zvao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova tokom pauza u sastancima EU kako bi ga obavestio o onome što je rečeno u privatnim razgovorima. Prethodni sukob izmedju Sijarta i Tuska izazvala je vest da će poljski predsednik Karol Navrocki učestovati na