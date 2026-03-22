Batler i Dobrić za Zvezdinih +6, crveno-beli se odlepili, Penjaroja morao da reaguje

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odmeriće snage u 4. kolu Top 8 faze ABA lige.

Crno-beli imaju skor 18-1, dok Zvezda u derbi ulazi sa skorom 14-5. Crveno-beli će biti lišeni pomoći sjajnog centra Ebuke Izundua, dok će za Partizan u sastavu biti Bruno Fernando. Dvorana: Beogradska arena; Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Marko Mustapić Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga,