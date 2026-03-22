BLOG Iranci tvrde da su oborili američki F-15, više od 1000 mrtvih u Libanu, Huti prete, ubijen jedan od komandanta Hezbolaha

Rat na Bliskom istoku se nastavlja uz obostrane pretnje SAD i Irana.

Donald Tramp zapretio je da će SAD uništiti iranske elektrane ako Iran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati. U suprotnom, kako je naveo, Iran će se suočiti sa novom rundom napada. "SAD će uništiti razne elektrane, počevši od najveće", napisao je Tramp. Iran je rano jutros upozorio da bi svaki napad na njegove energetske objekte izazvao napade na američka i izraelska energetska i infrastrukturna postrojenja. Iranska blokada moreuza i napadi na brodove doveli