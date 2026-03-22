Danas su Mladenci: Koja je simbolika ovog praznika i zašto se zapravo mese mladenčići

Praznik Mladenci obeležava se svakog 22. marta i posvećen je uspomeni na 40 svetih mučenika iz Sevastije, koji su stradali zbog svoje vere. U narodnoj tradiciji u Srbiji, ovaj dan dobio je posebno značenje i povezuje se sa mladim bračnim parovima koji su se venčali u prethodnih godinu dana.

Mladenci simbolizuju ljubav, slogu i novi početak u zajedničkom životu. Upravo zato je običaj da na ovaj dan mladi supružnici primaju goste u svom domu, najčešće rodbinu i bliske prijatelje. Veruje se da će im kuća biti puna radosti i blagostanja ako na Mladence dočekaju što više gostiju. Jedan od najpoznatijih običaja vezanih za ovaj praznik jeste priprema takozvanih mladenčića – okruglih kolačića, najčešće premazanih medom. Oni se mese u čast četrdeset mučenika,