Slovenačka vlada ograničila točenje goriva na 50 litara za pojedince i 200 litara za pravna lica

Odlukom Vlade Republike Slovenije od danas je ograničeno točenje goriva na 50 litara za fizička lica i 200 litara za pravna lica, nakon što je poslednjih dana došlo do problema u snabdevanju na većem broju pumpi širom zemlje.

Problem u snabdevanju gorivom najviše je primetan na Petrolovim benzinskim stanicama, o čemu je govorio i slovenački premijer Robert Golob, koji je pozvao naftne trgovce da razmisle i o merama prema stranim državljanima, usled velikog broja građana Austrije i Italije, koji u Sloveniji toče gorivo zbog jeftinijih cena. "Danas svi mogu da vide da su benzin, nafta i dizel dostupni uglavnom na benzinskim stanicama MOL-a. Ako može MOL, to bi trebalo da može i Petrol",