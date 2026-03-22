Tudor nakon utakmice saznao za porodičnu tragediju

Teška situacija u Totenhemu postala je Igoru Tudoru, treneru "pevaca", još teža nakon vesti o porodičnoj tragediji.

Težak poraz Totenhema od Notingem Foresta rezultatom 0:3 pao je u drugi plan nakon vesti koje su stigle tokom same utakmice. Dok se ekipa borila na terenu i pokušavala da izbegne novi kiks u prvenstvu, trener Igor Tudor suočio se porodičnom tragedijom. Nakon utakmice Tudor se nije pojavio na konferenciji za medije, što je odmah izazvalo pitanja među novinarima. Klub je kratko poručio da se radi o privatnim, odnosno porodičnim razlozima, a umesto njega pred novinare