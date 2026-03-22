Luka Rogan posle ubedljive pobede Srbije nad Litvanijom: Dali smo sve od sebe i na kraju uspeli

Revanš meč drugog kola završen rezultatom 33:24, Srbija se plasirala u baraž protiv Mađarske

Veoma bitna utakmica za nas, došli smo da pobedimo i u tome smo uspeli. Dali smo sve od sebe i na kraju uspeli, izjavio je danas rukometaš Srbije Luka Rogan posle pobede protiv Litvanije u revanš meču drugog kola evropskih kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj. Rukometaši Srbije su ranije danas u Uteni savladali Litvaniju rezultatom 33:24. U prvom meču, koji je odigran 19. marta u Nišu,