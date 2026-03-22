Skandal u Falkenbergu: Deca uzvikivala rasističke parole na diskoteci

Video-snimak iz noćnog kluba „Blue Velvet“ u Falkenbergu, na kojem se vidi kako grupa dece i tinejdžera uz muzički hit „L'amour toujours“ skandira ksenofobične parole „Nemačka za Nemce, stranci napolje“, izazvao je oštre osude nemačke javnosti i političara. Incident se dogodio tokom prošle subote na događaju organizovanom za mlade uzrasta od 11 godina pa naviše, kojem je prisustvovalo između 100 i 150 posetilaca. Vlasnik kluba, Tino Fajt, izrazio je duboko žaljenje