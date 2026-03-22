Španovićeva: Zadovoljna sam uvodom u letnju sezonu

Srpska atletičarka zauzela je šesto mesto u troskoku na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju

Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je šesto mesto u troskoku na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju. Srpska reprezentativka je svoj najbolji rezultat od 14,35 metara ostvarila u prvoj seriji, što joj je bilo dovoljno za plasman među šest najboljih atletičarki sveta. Ivana Španović je nakon takmičenja izrazila zadovoljstvo postignutim uspehom, istakavši da je konkurencija bila izuzetno jaka. “Stvarno nemam ništa protiv da budem šesta na svetu i da su