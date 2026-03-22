Kuba počinje da se oporavlja od energetske krize i velikih nestanaka struje

Oko 72.000 korisnika u Havani, među kojima je pet bolnica, ponovo je dobilo struju rano jutros, prema izveštaju državnog Električnog sindikata i Ministarstva energetike i rudarstva.

U Havani i provincijama Matanzas i istočni Olgin, uspostavljeni su lokalni energetski mikrosistemi za snabdevanje najvažnijih centara. Kuba se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom, delom zbog kvarova zastarele mreže električnih centrala i mreže, ali i zbog blokada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) – predsednik Donald Tramp je u januaru upozorio na kaznene carinske tarife za svaku zemlju koja prodaje ili snabdeva Kubu naftom. Trampova administracija