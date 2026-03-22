IDF: Na pola smo puta da ostvarimo ciljeve operacije; Britanija tvrdi da nije uvučena u rat sa Iranom

Ne smiruju se sukobi na Bliskom istoku. Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je da je vojska "na pola puta" da ostvari svoje ciljeve operacije u Iranu. Britanska šefica diplomatije Ivet Kuper tvrdi da Velika Britanija nije uvučena u rat u Iranu, ali da nastavlja da podržava odbrambene akcije protiv te zemlje.

U iranskim raketnim napadima na jug Izraela više od 100 povređenih U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je više od 100 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su izraelski mediji. Kako navodi Tajms of Izrael, izraelski sistemi PVO nisu uspeli da presretnu iranske raketne projektile usmerene na nuklearni istraživački centar u blizini Dimone, koji je Iran gađao u znak odmazde za američki napad na iranski nuklearni centar