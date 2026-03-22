Mladi bračni parovi slave Mladence – mladenčići se daruju gostima

Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Svetih četrdeset mučenika. Mladi bračni parovi obeležavaju Mladence. Prema običajnom kalendaru, od danas se koristi mlado povrće. Dobro je jesti med, kuvanu koprivu i zelje.

Praznuje se uspomena na četrdeset Mučenika Sevastijskih, koji su za Hristovu veru postradali 320. godine. Praznik se obeležava i u domovima mladih bračnih parova, jer su stradalnici bili mladići, pa je taj dan povezan sa prastarim običajem darivanja mladih bračnih parova, venčanih u proteklih godinu dana. Gosti mladencima donose poklone koji bi trebalo da olakšaju svakodnevni život novim supružnicima. Najočuvaniji običaj je pravljenje obrednih kolačića –