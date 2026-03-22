Obradović: Izuzetno sam zadovoljan pobedom i načinom na koji smo došli do nje

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle pobede protiv Partizana u regionalnoj ABA ligi, da je izuzetno zadovoljan pobedom i načinom na koji je ona izvojevana s obzirom da tim nije imao nikakvu pripremu pred meč.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Partizana rezultatom 100:96 u utakmici četvrtog kola Top 8 faze ABA lige. "U većem delu utakmice bila je dobra energija, veliki broj pogođenih trojki, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Podatak da smo imali 28 asistencija govori da smo igrali zajedno“, rekao je Obradović na konferenciji za medije. Trener Zvezde je otkrio zašto večeras nisu igrali Ebuka Izundu i Čima Moneke. "Bilo je