Raul Gonzales: Napredujemo kao tim, odigrali smo sjajan meč protiv Litvanije

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je da je njegov tim odigrao sjajnu utakmicu protiv Litvanije i dodao da se nada da će svi igrači biti spremni za mečeve protiv Mađarske u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo.

Rukometaši Srbije su u Uteni savladali Litvaniju rezultatom 33:24 u revanš duelu drugog kola evropskih kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo. U prvom meču, koji je odigran 19. marta u Nišu, bilo je 42:25 za Srbiju. "Za mene je pobeda veoma važna, jer unapređujemo tim. Mislim da smo bili veoma dobri u Srbiji, ali igrati ovde, u ovakvoj atmosferi i uz ovakvu podršku, nije lako. Mislim da smo igrali jače u odbrani, a u napadu smo takođe bili veoma dobri.