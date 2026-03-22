Srušile se dve zgrade u Istanbulu, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a 10 povređeno nakon što su se usled eksplozije gasa srušile dve zgrade u Istanbulu, saopštile su lokalne vlasti.

Dve zgrade su se srušile u okrugu Fatih u evropskom delu Istanbula nakon eksplozije za koju se veruje da je izazvana prirodnim gasom, saopštile su vlasti. Incident se dogodio oko podneva na aveniji Ajvansaraj, gde su dve susedne zgrade, jedna dvospratna i druga jednospratna, sravnjene sa zemljom. Spasioci su iz ruševina izvukle povređene koji su kolima hitne pomoći prevezene u obližnje bolnice, prenosi turska televizija TRT. Nastavlja se potraga, pošto se sumnja da