Vojska Ukrajine: Rusi kreću na Konstantinovku; udar dronova na Kijevsku oblast

Rat u Ukrajini – 1.488. dan. Rusija izvela više od 2.800 vazdušnih udara na Ukrajinu za nedelju dana, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Moskva je potvrdila da je protivvazdušna odbrana uništila više od 250 vazdušnih ciljeva u protekla 24 sata.

Zelenski: Rusija izvela više od 2.800 vazdušnih udara za nedelju dana Ruska Federacija je tokom jedne nedelje napala Ukrajinu sa skoro 1.550 dronova, preko 1.260 vođenih avionskih bombi i dve rakete, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Istakao je da je baš ove nedelje, zbog ublažavanja sankcija, Rusija povećala prodaju sirove nafte kako bi finansirala svoj rat. "Profit daje Rusiji osećaj nekažnjivosti i mogućnost da nastavi rat. Stoga, pritisak mora da se