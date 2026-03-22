Zvezda sa 60 razlike u finalu odbranila trofej nacionalnog kupa

Košarkašice Crvene zvede sedmi put su osvojile nacionalni kup "Milan Ciga Vasojević" pobedom nad ekipom Novosadske ŽKA sa 110:50 (27:9, 38:8, 26:15, 19:18) u finalu odigranom u Futogu.

Sedamnaesti trofej žeskog košarkaškog kluba Crvena zvezda u nacionalnim kupovima, sedmi od nezavisnosti Srbije. Svih sedam su osvojeni u prethodnih 10 godina. Sam rezultat govori dovoljno o razliki u kvalitetu između aktuelnih liderki prvenstva koje istovremeno brane titulu, naspram sastava koji je u sredini tabele Prve ženske košarkaške lige usmerene ka afirmaciji i proizvodnji mladih igračica. Utakmica je krenula u jakom ritmu, Zvezda brzo povela 10:2, u 7.