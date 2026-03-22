Katar: Helikopter se srušio u teritorijalnim vodama, poginulo najmanje šest osoba

DOHA - U padu helikoptera turske odbrambene firme Aselsan u Kataru poginulo je najmanje šestoro ljudi, saopštilo je danas tursko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da se letelica srušila zbog tehničkog problema tokom trenažnog leta, prenosi Rojters. U saopštenju MUP Katara objavljenom na društvenoj mreži Iks navodi se da je u akcijama potrage za nestalima u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje "do sada pronađeno šest od sedam mogućih žrtava". Dodaje se da je u toku intenzivna potraga s ciljem da se pronađe još jedna osoba koja je bila u helikopteru i vodi se kao nestala. "Katarski