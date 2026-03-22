POGLED SA MIŠELUKA Od stola do stolice... od dovratka do police

NOVI SAD - Jedno od češćih pitanja koje slušam, jeste: zbog čega punih 20 godina ispisujem priče koje doslovno jesu „priče ravnice”? Odgovaram da motiv svakako jeste i to što sve vreme i ja sam učim i dobro se zabavljam. Uživam u pričama, poput one iz Vršca, nastale u vremenu u kojem je Jovan Sterija Popović bio na samrti.

Naime, po Vršcu se počeo pronositi glas da najumniji među njima polako umire. A budući da je Popovića kuća bila na jednoj od glavnih varoških ulica, te da kroz nju vodi put kojim se izlazi na pijacu, uzeli su na sebe jedan neobičan zadatak. Pred Sterijinom kućom istresli su kukuruzovinu, koju su pažljivo raširili duž puta. Obilazili su je i vodili o njoj računa. U ono vreme, naime, na pijacu se i nije išlo drugačije nego volovskim kolima čiji su točkovi grubo i