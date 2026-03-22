Vremeplov: Uhapšen poslednji ruski car Nikolaj II

NOVI SAD - Na današnji dan 1917. uhapšen je poslednji ruski car Nikolaj II, prethodno prinuđen na abdikaciju. U prvo vreme nalazili su se u kućnom pritvoru u Carskom selu, nedaleko od Petrograda. Car, svi članovi porodice i posluga su likvidirani i potom iskasapljeni u Jekaterinburgu (docnije Sverdlovsk) jula 1918.

Danas je nedelja, 22. mart, 81. dan 2026. Do kraja godine ima 284 dana. 1312 - Vatikan je raspustio monaški viteški red Templara, osnovan u Palestini 1118. radi zaštite poklonika Hristovog groba. 1599 - Rođen je flamanski slikar Anton Van Dajk, istaknuti predstavnik flamanske slikarske škole, na kojeg je snažno uticao Paul Rubens, u čijem je ateljeu u mladosti radio. Potom je otišao u Italiju, pa u Francusku, a u London je došao 1632. i postao dvorski slikar kralja