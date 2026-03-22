Samčović skinuo penal u 90+7. minutu i sačuvao Pazarce u Ivanjici Fudbaleri Javora i Novog Pazara odigrali su danas u Ivanjici 0:0 u utakmici 28. kola Super lige Srbije.

Domaćin je imao priliku da u 90+7. minutu iz jedanaesterca dođe do pobede, ali je Željko Samčović zaustavio šut Dušana Pantelića. Posle nekompletnog kola, Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 47 bodova, dok Javor na 12. mestu ima 31. Novi Pazar će u 29. kolu gostovati pančevačkom Železničaru, Javor će igrati sa Spartakom u Subotici. M. Minić Foto: A. Nićiforović