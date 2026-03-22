Privedena dvojica studenata, građani ispred zgrade Policijske uprave

Novopazarska policija uhapsila je danas dvojicu studenata zbog čega su se njihove kolege i članovi “Zbora građana” okupili ispred zgrade Policijke uprave.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su Hamza Z. i Nikola M, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, koje ih sumnjiči za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. Prilikom hapšenja, izvršeni su i pretresi kuća u kojima žive. Policija i tužilaštvo se još uvek nisu zvanično oglasili. Ispred zgrade Policijske uprave okupilo se oko 50 studenata i građana koji očekuju zvanične informacije o privedenim. Njihovi advokati ušli su u