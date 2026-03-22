AMSS: Pojačan saobraćaj, oprezno zbog motociklista i biciklista

Na putevima u Srbiji danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS), apelujući na vozače da budu i dodatno pažljivi zbog većeg broja motociklista i biciklista na putevima.

Tokom jutra moguća je pojava mraza i poledice na mostovima, nadvožnjacima i na putevima u višim predelima. Kasnije tokom dana uslovi za vožnju biće povoljni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Šid čekaju od jutros oko dva sata, na Batrovcima jedan.