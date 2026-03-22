Novi Pazar: Privedena dvojica studenata, građani ispred zgrade Policijske uprave

Novopazarska policija uhapsila je danas dvojicu studenata iz tog grada zbog čega su se njihove kolege i članovi „Zbora građana“ okupili ispred zgrade Policijke uprave, objavio je „Sto plus radio“.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su H.Z. i N.M, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, koje ih sumnjiči za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Prilikom hapšenja, izvršeni su i pretresi kuća u kojima žive, policija i tužilaštvo se još uvek nisu zvanično oglasili. Ispred zgrade Policijske uprave okupilo se oko 50 studenata i građana koji očekuju zvanične informacije o privedenim. Njihovi advokati ušli su u prostorije novopazarske