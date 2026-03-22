Penjaroja očarao Simonovića: Preporodio Partizan, fenomenalan je

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde oduševljen je načinom na koji njegov španski kolega vodi večitog rivala, ali tvrdi da u nadolazećem derbiju nema favorita.

Nastupao je Marko Simonović za crveno-bele u tri navrata, i osvojio čak 13 trofeja. Bio je miljenik navijača, a sada sa klupe predvodi ekipu Sutjeske u ABA 2 ligi. Pomno prati i elitni rang regionalnog takmičenja, gde će u nedelju (20.30 č) snage odmeriti dva najveća srpska tima. Smatra 39-godišnjak da je evroligaški raspored pred derbi bio naklonjeniji crno-belima. „Biće izuzetno teška i neizvesna utakmica. Partizan je igrao dan ranije, a Zvezda kasnije i to mora