Tri saobraćajne nezgode u Beogradu: Hitna pomoć tokom noći imala pune ruke posla

U Beogradu su se protekle noći dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su učesnici zadobili lakše povrede, rečeno je Tanjugu jutros u službi Hitne pomoći.

Kako su naveli, u 19.49 časova u subotu u Ulici patrijarha Germana u Jajincima, u blizini restorana "Kod gospodina", dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je motocikla star 36 godina lakše povređen. U 21.30 časova u Ustaničkoj ulici, kod Lidla, dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je motociklista star 29 godina nakon pada sa motora zadobio lakše povrede. U 04.01 čas na Dobanovačkom putu muškarac star 44 godine povređen je u saobraćajnoj nezgodi i on