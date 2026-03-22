"Za nas je ovo više od običaja": Kako Romi slave Mladence: Između tradicije i modernog života

Mladenci, praznik posvećen mladim bračnim parovima koji se obeležava 22. marta, u romskoj zajednici ima poseban značaj.

Ovaj dan nije samo simbol ljubavi i novog početka, već i prilika da se kroz porodično okupljanje, hranu i muziku pokaže zajedništvo, poštovanje tradicije i nova uloga mladog bračnog para u zajednici. U romskim porodicama, Mladenci se obeležavaju svečano, često u krugu šire porodice i prijatelja. Trpeza je bogata, a centralno mesto zauzimaju tradicionalni kolači – mladenčići, premazani medom i posuti orasima, kao simbol slatkog i skladnog bračnog života. - Za nas je