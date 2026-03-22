Delije slave trofej! Zvezda potvrdila dominaciju i deklasirala rivala! Novi pehar na Marakani!

Crveno--bela ekipa nije imala milosti u finalnoj utakmici.

FOTO: FK Crvena zvezda Košarkašice Crvene zvezde osvojile su Kup "Milan Ciga Vasojević", pošto su večeras u finalu završnog turnira u Futogu savladale Novosadsku ŽKA rezultatom 110:50 (27:9, 38:8, 26:15, 19:18). Zvezda je osvojila 17. trofej nacionalnog Kupa u istoriji, sedmi u Srbiji. Najefikasnija u ekipi Crvene zvezde bila je Alija Mažik sa 23 poena, dok je Ivana Katanić zabeležila 19 poena, 11 asistencija, sedam skokova i devet ukradenih lopti. Foto: KSS