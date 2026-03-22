U Srbiji stabilna snabdevenost đubrivom, gorivom i svim sirovinama

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je Srbija zaista stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama.

Glamočić je rekao za RTS da je resorno ministarstvo raspisalo najveći javni poziv za poljoprivrednike – 18.000 dinara po hektaru i naveo da je važno da poljoprivrednici koji su se prijavili na konkurs prate svoje E-sanduče i prihvate rešenja. “Apelujem da poljoprivrednici prihvataju rešenja. Jednostavno, ne gledaju u E-sanduče da se odreknu prava žalbe i da im novac odmah može stići. Raspisali smo, naravno, i kredite pre nekoliko nedelja po kamatnim stopama, na