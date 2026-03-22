Mladi bračni parovi danas slave Mladence: Veruje se da ovi običaji donose sreću u braku

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetih četrdeset mučenika, a mladi bračni parovi slave Mladence.

Praznik se obeležava i u domovima mladih bračnih parova, jer su stradalnici bili mladići, pa je taj dan povezan sa prastarim običajem darivanja mladih bračnih parova, venčanih u proteklih godinu dana. Najočuvaniji običaj je pravljenje obrednih kolačića – mladenčića, koje mlada daruje gostima, a ti kolačići simbolizuju dug, srećan i sladak život. U pojedinim delovima zemlje, mladenčići se mese u svakoj kući. Gosti mladencima donose poklone koji bi trebalo da