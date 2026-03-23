Avion pukao na pola nakon sudara na pisti; Ima mrtvih i povređenih; Sve je u blokadi FOTO/VIDEO

Dve osobe stradale su kada se regionalni avion kompanije Air Canada Express sudario sa vozilom na pisti nakon sletanja na aerodrom "La Guardia" u Njujorku kasno u nedelju uveče.

Avion tipa CRJ-900, koji je dolazio iz Montreala, udario je vozilo brzinom od oko 24 milje na sat neposredno pre ponoći, prema podacima sajta za praćenje letova Flightradar24. Let je obavljala kompanija Jazz Aviation, regionalni partner Air Canada. I Air Canada i Jazz Aviation potvrdili su incident. "Let 8646 bio je na relaciji Montreal (YUL) – LaGuardia (LGA). Preliminarni spisak putnika pokazuje da je u avionu bilo 72 putnika i 4 člana posade, ali to još treba