Ispiranje vodovodne mreže na Paliluli od danas do 28. marta: Mogući manji problemi u snabdevanju

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će ekipe tog JKP od danas do 28. marta izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Palilula.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći, u vremenu od 22 časa do 6 sati, osetiće potrošači u navedenoj opštini, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Ispiranje vodovodne mreže, a sa tim i povremeni prekid u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između 23. i 24. marta biće u naseljima Borča i Krnjača, kao i u blokovima "Partizanski", "Branko Momirov" i "Sutjeska" i u reonu Pančevačkog mosta. U noći između 24.