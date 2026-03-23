Čeka li Sloveniju novo glasanje posle tesnih izbora

BBC News | Aleksandar Miladinović

Posle tesnih rezultata parlamentarnih izbora, Sloveniju čekaju dani političkih pregovora, potvrđivanja mandata, izbora premijera i formiranja nove vlade - ili možda novo glasanje za nacionalnu skupštinu.

Iako su prvi nezvanični delimični rezultati već poznati, konačna slika još nije stečena, jer nadležni organi moraju da uzmu u obzir i glasačke listiće koji stižu poštom.

Tek posle toga, centralni izborni organ će moći da potvrdi konačan ishod izbora, što se očekuje najkasnije do 7. aprila.

Nešto manje od 1,7 miliona birača u Sloveniji odlučivalo je kako će političke stranke podeliti 90 mesta u Državnom zboru, parlamentu ove bivše jugoslovenske republike.

Prema preliminarnim rezultatima, Pokret Sloboda, dosadašnja vladajuća stranka premijera Roberta Goloba, u vođstvu je sa 28,6 odsto glasova.

Na drugom mestu je opoziciona Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa 28,04 odsto, a sledi SDS-u bliska koalicija koju predvodi Nova Slovenija sa 9,31 odsto glasova.

Socijalni demokrati i koalicija levo-zelenih stranaka Levica i Vesna osvojili su po nešto više od šest odsto glasova.

U parlament bi, prema ovim projekcijama, ušle i dve potpuno nove stranke: Demokrate Anžea Logara, otcepljene od SDS-a, i Resnica.

Prema trenutnim projekcijama, Pokret Sloboda osvojio je 29 poslaničkih mandata, što je značajan pad u odnosu na prošle izbore kada je imao 41 mandat.

Janšina SDS je za petama - 28 mesta, lista NSi, SLS i Fokus devet, Socijaldemokrate (SD) i Demokrati po šest, Resnica pet, kao i Levica i Vesna pet mandata.

Dva mandata pripadaju poslanicima italijanske i mađarske manjine.

Govoreći o formiranju vlasti, aktuelni premijer Golob je rekao da predstoje teški pregovori, ali je poručio da nema kompromisa kada je reč o suverenitetu zemlje.

„O jednoj stvari nećemo pregovarati, a to je naša suverenost.

„Nećemo dozvoliti strancima da upravljaju", rekao je Golob, aludirajući na sumnje u moguće mešanje iz inostranstva.

Opozicioni lider Janša smatra da će ovako podeljeni parlament očigledno rezultirati nestabilnom vladom.

„Srećno onima koji će tražiti političku stabilnost u koaliciji sa tri ili četiri stranke koje imaju četiri ili pet poslanika i gledaće samo kako da sledeći put ne ispadnu iz parlamenta.

„Ovo će biti takmičenje u populizmu", rekao je.

Janša kaže i da bi novi izbori trebalo da budu održani što pre jer je Sloveniji potrebna stabilna vlada.

„Verovatno ste poslednjih dana čekali na nekoj benzinskoj pumpi, znate šta se dešava i šta će se dešavati", rekao je, aludirajući na naftnu krizu u svetu zbog rata na Bliskom istoku.

Formiranje buduće vladine koalicije biće veoma teško, ocenjuje politički analitičar Gorazd Kovačić za slovenački Siol.net.

Formiranje nove koalicije posebno komplikuje činjenica da je stranka Resnica uspela da uđe u skupštinu.

Prema Kovačiču, Robert Golob ima više kombinacija na raspolaganju za formiranje vladajuće koalicije nego Janez Janša.

Ali čak i ako Golob uspe da formira vladu, ova koalicija će biti nestabilna, smatra on.

Makron čestitao Golobu na slovenačkom, Janša mu odgovorio

Dan posle glasanja, francuski predsedik Emanuel Makron čestitao je Golobu na pobedi na slovenačkom jeziku.

„Iskrene čestitke, uvaženi Roberte Golobe, povodom osvojenog prvog mesta na parlamentarnim izborima, koje svedoči o poverenju Slovenaca u evropski, demokratski i progresivni put.

„Zajedno ćemo se truditi da Evropa ostane verna svojim vrednostima i za suvereniju i jaču Evropu", napisao je Makron na mreži Iksu.

Janša mu je na istoj platformi odgovorio: „Ne tako brzo, Emanuele Makron".

Kako je protekao izborni dan?

„Jedva sam čekala da se završi izborna kampanja, nikad nije bila ovako prljava", opisala je atmosferu 54-godišnja stanovnica Ljubljane za BBC tokom izbornog dana.

Poslednja nedelja borbe za glasove birača protekla je u oštrim optužbama opozicije i vlasti, a slovenački državni organi tvrde i da su strane paraobaveštajne službe pokušale da utiču na ishod izbora.

„U ovoj zemlji, zakoni ne važe isto za sve - postoje neki koji su prvog, a neki koji su drugog reda, i takve stvari bi morale da se promene", kaže 63-godišnja Alenka.

Ovo su bili deseti parlamentarni izbori od osamostaljenja Slovenije 1991. godine, ali su tek treći koji nisu vanredni već redovni, nakon isteka četvorogodišnjeg mandata prethodnog saziva skupštine.

Na prethodnom glasanju, u aprilu 2022. godine, izlaznost je bila visokih 70,97 odsto, a najviše glasova osvojio je Pokret Sloboda, 34,45 odsto.

Na izbornim listiću neobično velikog formata bilo je 17 lista.

Svaka je morala da osvoji najmanje četiri odsto glasova da bi dobila poslanike u Državnom zboru.

(BBC News, 03.23.2026)