Izraelski ministar poziva na aneksiju južnog dela Libana

Beta pre 1 sat

Izrael bi trebalo da se proširi sve do reke Litani koja je u južnom delu Libana, tridesetak kilometara od granice, izjavio je danas izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič.

Izraelske snage su pojačale ofanzivu u tom području bombardovanjem mostova i uništavanjem kuća, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Izjava Smotriča, krajnje desničarskog ministra u vladi premijera Benjamina Netanjahua predstavlja najeksplicitniji stav do sada nekog visokog izraelskog zvaničnika u vezi sa aneksijom libanske teritorije, dok Izrael zvanično tvrdi da cilja samo članove pokreta Hezbolaha kojeg podržava Iran.

Liban je uvučen u regionalni sukob 2. marta kada je Hezbolah ispalio projektile na Izrael. Izrael je od tada naredio svim stanovnicima da napuste područje južno od reke Litani, koje neumorno bombarduje, tvrdeći da je to uporište tog šiitskog pokreta.

Po libanskim vlastima, izraelski napadi iz vazduha i s tla su ubili više od 1.000 ljudi i raselili više od milion, a Izrael je naredio stanovnicima da beže iz velikih delova te zemlje.

Vojna kampanja u Libanu "treba da se završi potpuno drugačijom realnošću, kako u vezi sa Hezbolahom, tako i prekrajanjem granica Izraela", rekao je Smotrič.

Kabinet izraelskog premijera nije komentarisao tu izjavu, dok je ministar odbrane Izrael Kac nedavno rekao da Liban rizikuje "teritorijalni gubitak" ako ne razoruža Hezbolah.

(Beta, 23.03.2026)

BLOG UŽIVO: Tramp tvrdi da su SAD i Iran obavili "konstruktivne" razgovore, iranska agencija Fars demantuje

Izraelski ministar poziva na aneksiju južnog dela Libana

Izraelski ministar poziva na aneksiju južnog dela Libana

Tramp u poslednjem trenutku odustao od napada: Preokret nakon razgovora sa Teheranom, pomeren rok dat Iranu

Izraelski ministar poziva na aneksiju južnog dela Libana

Izraelski ministar poziva na aneksiju južnog dela Libana

Orban traži istragu o navodnom prisluškivanju šefa diplomatije Mađarske

BLOG UŽIVO: Tramp tvrdi da su SAD i Iran obavili "konstruktivne" razgovore, iranska agencija Fars demantuje

Predsednica Slovenije: Ko mi donese 46 glasova dobiće mandat za sastav Vlade

Zelenski: Rusija planira dodatno razmeštanje kopnenih stanica za kontrolu dronova

Od Hirošime do Irana: Japan je na poziv Amerike samo „zakolutao očima“ - već trpi strahovit udar

