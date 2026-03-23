Goldman Sachs podigao prognozu cena nafte, barel premašio 113 dolara

Rizik od dalje eskalacije nakon Trampovog ultimatuma Iranu

Cene nafte porasle su u ponedeljak, uz izraženu volatilnost na tržištu, dok investitori procenjuju rizik daljeg zaoštravanja situacije nakon ultimatuma koji je američki predsednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio Iranu da ponovo otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa napadima na energetsku infrastrukturu. U takvom okruženju, cena severnomorske nafte Brent porasla je na oko 113,5 dolara po barelu, dok je cena američke nafte WTI skočila na oko 100 dolara.