"Ako rat bude trajao duže od 6 meseci sve ekonomije sveta biće oštećene" Dramatično upozorenje šefa naftnog giganta: "Izazvaće stvarne posledice"

Generalni direktor TotalEnergies upozorava da bi rat u Iranu duži od šest meseci štetio svim svetskim ekonomijama Severna Makedonija smanjuje PDV na gorivo, dok Šri Lanka povećava cene benzina i dizela zbog uticaja rata Ako rat u Iranu potraje duže od šest meseci, "sve ekonomije sveta biće oštećene", rekao je šef francuskog naftnog giganta TotalEnergies. - Ako ovaj sukob traje tri, četiri meseca, možemo ga "progutati" zahvaljujući postojećim zalihama nafte - rekao