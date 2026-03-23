(Audio/video) "Stoj, stoj, stoj!" Isplivao snimak kontrolora leta pred užasnu nesreću u Njujorku: "Zabrljao sam, sve je sada zatvoreno"

Audio zapis sa tornja kontrole leta otkriva dramatične trenutke pre i tokom nesreće, uključujući uzaludna upozorenja kontrolora pilotu i vatrogasnom vozilu Dva policajca su teško povređena, ali se očekuje njihov oporavak; ukupno 41 osoba je hospitalizovana, od kojih je većina puštena iz bolnice Objavljen je uznemirujući audio-zapis koji prikazuje strahovite posledice avionske tragedije na njujorškom aerodromu La Gvardija u nedelju uveče. Dva pilota su poginula, a