Drogiran bežao od policije, pa se zakucao u ogradu! Uhapšen Novopazarac zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti

Tokom vožnje je preticao više vozila preko pune linije i udario u ogradu Protiv njega su podnete i prekršajne prijave, a određeno mu je zadržavanje Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneli su krivičnu prijavu protiv F.

D. (49) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On se, kako se sumnja, vozeći "golf" pod dejstvom kokaina oglušio o naređenje policajaca da se zaustavi, a potom je preticao više vozila preko neisprekidane linije i udario u ogradu. F. D. je, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.