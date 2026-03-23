Pilot i kopilot poginuli na licu mesta! Detalji jezive nesreće u Njujorku, kontrolor leta vikao "Stani", ali bilo je prekasno: Stjuardesa izletela iz aviona na sedištu i - čudom preživela! (foto, video)

Stjuardesa je čudom preživela sudar nakon što je izbačena kroz prednji deo aviona dok je još sedela na mestu Aerodrom je zatvoren do 14 časova, a savezni avijacijski organ izdao je zabranu letenja dok traje vanredna situacija Avion kompanije Er Kanada, koji je tek stigao na aerodrom La Gvardija u Njujorku, sudario se sa aerodromskim vozilom, pri čemu su dva pilota poginula, a dva policajca teško povređena, navodi Njujork post. Objavljene su i dramatične slike sa