"Sve mi je jasno..." Zelenski besan, progovorio sa Floride: "Ali imam i dobru vest"

Zelenski je istakao potrebu za završetkom rata i najavio mogućnost novih razmena zatvorenika kao dokaz funkcionisanja diplomatije Pozvao je saveznike da pojačaju sankcije Rusiji, posebno u pogledu ruske "flote iz senke" koja izbegava sankcije na naftu Ukrajinska i američka delegacija završile su drugi dan pregovora na Floridi o pronalaženju načina da se okonča četvorogodišnji rat sa Rusijom, rekao je predsednik Volodimir Zelenski u nedelju. Ruski predstavnici nisu