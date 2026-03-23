Đoan Penjaroja: Zvezda je zasluženo pobedila, ponosan sam na svoje igrače

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je, uprkos tome što smatra da je Crvena zvezda zasluženo pobedila njegovu ekipu u večerašnjoj utakmici ABA lige, ponosan na pristup i karakter njegovih igrača u tom duelu. – Čestitam Zvezdi na pobedi.

Mislim da su zasluženo pobedili, igrali su bolje od nas večeras. Ponosan sam jer se moj tim takmičio do kraja, hteli su da pobede. To pokazuje naš karakter – naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare. Partizan je na gostujućem terenu u Beogradu izgubio od gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde 96:100, u utakmici četvrtog kola Top 8 faze regionalne ABA lige. Penjaroja je kao glavni razlog poraza njegove ekipe naveo lošu igru u odbranu. – Bilo je jasno da smo