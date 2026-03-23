Milivojević (DS): „Vučić se sveti studentima Novog Pazara jer su pokazali da možemo zajedno da živimo“

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas u Novom Pazaru da je hapšenje dvojice studenata iz tog grada „skandalozno“ i da predstavlja „osvetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

Grupa studenata Državnog univerziteta i građana Novog Pazara okupila se danas ispred Okružnog zatvora u tom kako bi pružili podršku Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, kojima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. „Moram da budem uz studente, ovo je neviđena represija prema slobodomislećim ljudima. Vučić se sveti studentima Novog Pazara jer su uradili ono čega se najviše plaši.