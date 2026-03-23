Najteži poraz Stefanosa Cicipasa u karijeri: Grk za „potop“ okrivio organizatore – „Treba da vas je sramota“

Grčki teniser Stefanos Cicipas nikako da se vrati u formu, a sada je doživeo verovatno najteži poraz u karijeri. 1Njega je savladao Francuz Artura Fis sa ubedljivih 6:0, 6:1 u šesnaestini finala turnira Majamija.

Frustriran usled nemoći na terenu, Cicipas je krivca pronašao u uslovima za igru, tačnije u osvetljenju i u naletu besa, obratio se sudiji: Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the lighting during his match against Arthur Fils in Miami: “You should be ashamed of yourself. Have you ever seen me serve and miss a forehand for 5 hours in a row? It doesn’t happen. I cannot see the ball. I don’t know how he… pic.twitter.com/lNBXR9SWz9 — The Tennis Letter