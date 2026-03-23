„Nisam bio spreman na razgovor sa Tadićem“: Veljko Paunović o povratku kapitena u reprezentaciju, fudbaleru Zvezde koji je zamolio da ne igra, Lukasu Barosu…

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović je održao konferenciju za medije uoči mečeva protiv Španije u Viljarealu (petak – 21.00) i Saudijske Arabije (31. mart – 18.00) u Bačkoj Topoli.

Veljko Paunović za ova dva susreta računa na povratnike braću Vanju i Sergeja Milinković-Savića. – Povratak braće Milinković-Savić je za mene na ličnom i profesionalnom planu jedan izuzetan događaj i zadovoljstvo da mogu ponovo da radim sa njima dvojicom, sa dva izuzetna momka, ličnosti i supertalentovanim igračem i golmanom. To je veliki dobitak za srpski fudbal, njihov povratak. Velika je stvar za naš timski duh, s obzirom na to da su oba igrača jako važni