Njujorški aerodrom zatvoren: Avion Er Kanade udario u vozilo, poginuli pilot i kopilot, desetine ljudi povređeno (FOTO, VIDEO)…

Avion kompanije Er Kanada sudario se sa vozilom Lučke uprave Njujorka nakon sletanja na aerodrom La Gvardija.

Policijska uprava Njujorka potvrdila je sudar. Stradali su pilot i kopilot, a desetine ljudi je povređeno, saopštili su zvaničnici. CNN piše da je avion prevozio 72 putnika i četiri člana posade, saopštila je avio-kompanija. „Prvi izveštaji ukazuju da je 41 putnik i član posade prevezen u bolnicu, a da je 32 od njih pušteno kući“, rekla je izvršna direktorka lučke uprave Ketrin Garsija na konferenciji za novinare u ponedeljak rano ujutru. Dve osobe iz vatrogasnog