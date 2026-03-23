Vozači u BiH koji blokiraju granične prelaze dozvoliće uvoz goriva

Prevoznici u Bosni i Hercegovini, koji su jutros blokirali teretni saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza, dozvoliće da se uvozi gorivo, s obzirom na to da su zalihe na niskom nivou, potvrdio je danas za BHRT Nikola Brković iz Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Posle sastanka kriznog štaba sa premijerom i ministrima Vlade Republike Srpske doneta je odluka da se gorivo pušta zbog niskih zaliha, jer prevoznicima nije u interesu da ispaštaju obični građani, kao i da se sporazumno povuku kamioni sa granica između BiH i Srbije, rekao je Brković. Predstavnici Konzorcijuma „Logistika BiH“ razgovarali su sa premijerom RS Savom Minićem, a dogovoren je i zajednički sastanak u Gradišci 25. marta sa predstavnicima vlada Federacije