Vučić u iznenadnoj poseti UAE razgovarao sa predsednikom Bin Zajedom Al Nahjanom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas boravio u višečasovnoj, iznenadnoj, poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), razgovarao je u Abu Dabiju sa predsednikom, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o situaciji na Bliskom istoku. „Tokom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima“, napisao je Vučić na Instagramu. Vučić je dodao