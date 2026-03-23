Iran upozorava da će minirati ceo Persijski zaliv, Tramp kaže da su imali produktivne razgovore o okončanju sukoba

Iran je upozorio da će rasporediti pomorske mine širom Persijskog zaliva ako dođe do bilo kakve invazije na njihovu obalu ili ostrva.

Ova izjava dolazi nakon što je predsednik Donald Tramp tokom vikenda uputio ultimatum. On je poručio da će „uništiti“ iranske elektrane ako Teheran u roku od 48 sati ne otvori Ormuski moreuz. U saopštenju, iranski odbrambeni savet upozorio je da će rasporediti mine širom „celog Persijskog zaliva“. To će kako se navodi učiniti ako dođe do „bilo kakvog pokušaja neprijatelja da gađa iransku obalu ili ostrva“. U saopštenju je takođe ponovljena pretnja Irana o „odlučnoj