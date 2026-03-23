U Zaječaru tmurno, povremeno kiša

U Srbiji će danas preovlađivati umereno do potpuno oblačno vreme, uz temperature koje će se kretati od minus tri stepena na planinama do oko jedan stepen u jutarnjim satima u gradovima, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 16 stepeni.

U Zaječaru maksimalno 10, uz moguću slabu povremenu kišu. Tokom dana u brdsko-planinskim predelima mestimično se očekuje slaba i kratkotrajna kiša, dok je na višim planinama moguć i slab sneg. Duvaće slab do umeren vetar istočnog pravca. U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 7 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 15. Biometeorološke prilike biće relativno povoljne za