BLOG UŽIVO: Tramp zapretio „potpunim uništenjem“ Irana, Teheran najavljuje odgovor ako budu pogođena energetska postrojenja…

Eskalacija sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nastavlja se uz razmenu oštrih pretnji, napade na stratešku infrastrukturu i rastuću neizvesnost na globalnom energetskom tržištu. Dok Donald Tramp upozorava na „potpuno uništenje“ Irana ukoliko ne popusti, Teheran najavljuje uzvratne udare na elektroenergetske objekte u regionu, a Međunarodna agencija za energiju (IEA) razmatra hitne mere za stabilizaciju tržišta nafte. Istovremeno, američka vojska demantuje tvrdnje o obaranju borbenog

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da nema procena da kontinentalni deo Velike Britanije predstavlja metu Irana. "Stalno vršimo procene kako bismo bili bezbedni i nema procene da smo na taj način meta“, rekao je Starmer novinarima, javlja Rojters. Starmer je to rekao odgovarajući na pitanje da li bi Britanija mogla da bude meta Irana, nakon izveštaja tokom vikenda da je Iran ispalio dve balističke rakete na američko-britansku bazu Diego Garsija u